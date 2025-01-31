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Spor

Kramer, Konyaspor'u zafere taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Tümosan Konyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 22:20 - Güncelleme:
Kramer, Konyaspor'u zafere taşıdı
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Tümosan Konyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan, 36. ve 55. dakikada ise Blaz Kramer kaydetti.

Bodrum FK'nin tek golünü ise 69. dakikada Fredy atarken, Taylan Antalyalı 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Konyaspor puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça yükselen Bodrum FK 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Tümosan Konyaspor
  • Bodrum FK

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