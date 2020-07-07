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Spor

Kravets'ten 7 gol

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı forveti Beşikaş karşılaşmasında bu sezonki 7. golünü kaydetti.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 12:54 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:54
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Süper Lig’de 31 puanla 14. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 6., sezondaki 7. golünü attı. Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkan Artem, 90 dakika sahada kaldı. 83.dakikada attığı golle takımını rahatlatan golcü futbolcusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Golcü futbolcusu 2 hafta aradan sonra yeniden golle tanıştı. Artem Kravets’in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Trabzonspor-Kayserispor 6-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Kayserispor-Manisa 3-2 (Kupa)

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