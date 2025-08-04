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Spor

Kredisi azaldı! Ole Gunnar Solskjaer için kritik dönem

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer acil bir toplantı gerçekleştirdi. Norveçli teknik adamla devam kararı alınmasına rağmen, yakın gelecekte alınacak kötü sonuçlar sonrası işler tersine dönebilir. İşte detaylar...

AKŞAM4 Ağustos 2025 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Kredisi azaldı! Ole Gunnar Solskjaer için kritik dönem
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Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan zirvede, Norveçli teknik adamla şimdilik devam kararı alındı. Ancak önümüzdeki dönemde alınacak kötü bir sonuç sonrası Ole ile yolların ayrılması bekleniyor. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile oynanacak maçlar ve Süper Lig'in ilk haftalarında çıkılacak karşılaşmalar, Solskjaer'in kaderini belirleyecek.

52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor. Deneyimli isim Beşiktaş'ın başında oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi elde etti ve 1.67 puan ortalaması yakaladı. Siyah-Beyazlılar, bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yerli isimlere öncelik verecek olan siyah beyazlıların listesinde Sergen Yalçın ve Şenol Güneş gibi isimler bulunuyor.

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