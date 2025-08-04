Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan zirvede, Norveçli teknik adamla şimdilik devam kararı alındı. Ancak önümüzdeki dönemde alınacak kötü bir sonuç sonrası Ole ile yolların ayrılması bekleniyor. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile oynanacak maçlar ve Süper Lig'in ilk haftalarında çıkılacak karşılaşmalar, Solskjaer'in kaderini belirleyecek.

52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor. Deneyimli isim Beşiktaş'ın başında oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi elde etti ve 1.67 puan ortalaması yakaladı. Siyah-Beyazlılar, bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yerli isimlere öncelik verecek olan siyah beyazlıların listesinde Sergen Yalçın ve Şenol Güneş gibi isimler bulunuyor.