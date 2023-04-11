İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3064
  • EURO
    21,0761
  • ALTIN
    1239.16
  • BIST100
    5097.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kristaps Porzingis: Burada kendimi evimde gibi hissediyorum
Spor

Kristaps Porzingis: Burada kendimi evimde gibi hissediyorum

Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis, kariyerine Washington'da devam etmek istediği aktardı. Yıldız forvet 'Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. İster inanın ister inanmayın, şehri çok seviyorum' dedi.

11 Nisan 2023 Salı 15:50 - Güncelleme:
Kristaps Porzingis: Burada kendimi evimde gibi hissediyorum
ABONE OL

Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis, kariyerine Washington'da devam etmek istediğini söyledi.

Wizards'ın üst düzey yöneticisi Tommy Sheppard, takımın yaz

dönemindeki önceliğinin hem Kyle Kuzma'yı hem de Porzingis'i kadroda tutmak olduğunu belirtmişti.

Kuzma geçtiğimiz haftalarda DC'de kalmak istediğini açıkça belirtirken, Porzingis de aynı düşünceleri dile getirdi ve Wizards'la devam etmek istediğini açıkladı.

Letonyalı yıldız, Washington'da "kendini evinde gibi hissettiğini" ve organizasyonun bünyesindeki insanların takımı daha iyiye taşıma niyetinde oluşuna da oldukça değer verdiğini belirtti:

"Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. İster inanın ister inanmayın, şehri çok seviyorum. Pek çok insan buranın serbest oyuncular için pek çekici bir yer olmadığını söylese de, şahsen ben gerçekten bayılıyorum.

Organizasyonun bünyesinde yer alan insanların, özellikle de tepedekilerin ne kadar proaktif olduğunu ve bu takımı daha iyi bir yere taşıma istekleri olduğunu görmek, benim gözümde çok değerli. Bu beni heyecanlandıran bir durum. Yakında olacakları dört gözle bekliyorum ve umarım biraz netlik kazanırız."

Sezonu kariyerinin en iyisi olan 23,2 sayı ortalamasının yanı sıra 8,4 ribaund ve 2,7 asist ortalamalarıyla tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, kontratında 2023-24 sezonu için halen 36 milyon dolar değerinde bir opsiyona sahip.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.