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Spor

Kristaps Porzingis'e yeni sözleşme

Washington Wizards ve Kristaps Porzingis'in sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı bildirildi.

30 Mart 2023 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Kristaps Porzingis'e yeni sözleşme
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The Athletic'ten Shams Charania, Wizards'ın Kyle Kuzma ve Porzingis ile yeni bir sözleşme yapmaya öncelik verdiğini ve Porzingis ile kontrat uzatma konusunda ciddi görüşmelerde bulunduğunu söyledi:

"Wizards, Porzingis ile 2023-24 sezonu için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçerek yeni bir uzun vadeli anlaşma imzalayabileceği yeni bir kontrat konusunda ciddi görüşmeler yapıyor."

Porzingis bu sezon 65 maçta 23.2 sayı, 8.4 ribaund, 2.7 asist ve 1.5 blok ortalamaları yakalarken, Kuzma ise 64 maçta 21.2 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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