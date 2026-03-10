İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Kristjan Asllani: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Kristjan Asllani sezon sonunda siyah beyazlılarda kalmak istediğini dile getirdi.

10 Mart 2026 Salı 10:28
Kristjan Asllani: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
ABONE OL

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'nin sezon sonunda siyah beyazlı takımda kalmak istediği iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz karar verilmiş değil ancak futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Haberde, İstanbul'da kalma umudunu birden fazla kez dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Arnavut orta saha oyuncusu, 325 dakika sahada kalırken 1 kez de asist yaptı. Kristjan Asllani'nin Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

