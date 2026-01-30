Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlıların Inter'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Asllani'nin dün İstanbul'a gelmesi planlamış ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edilmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

ASLLANI'NİN KARİYERİ

Sezonun ilk yarısını İtalya Serie A ekibi Torino'da geçiren Asllani, futbola Empoli altyapısında başladı.

2021'de A takıma yükselen Asllani, 2022/232 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Inter'e ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 226 maça çıkarken 27 gol ve 11 asist kaydetti.