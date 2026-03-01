Ara transfer döneminde Torino'dan ayrılarak Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Arnavut bir haber ajansına konuşan genç orta sahanın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

"SERGEN YALÇIN'IN BENDEN NE BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Asllani'nin açıklamalarında, "Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haberde, Ocak ayında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin sezon sonundaki performansa göre oyuncunun bonservisi konusunda karar vereceği ifade edildi.