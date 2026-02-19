İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Kristjan Asllani'den transfer mesajı! ''Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum''

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekipteki hedefini açıklayan Arnavut orta saha 'Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Arnavut basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Kiralık olarak Beşiktaş'a geldiğini hatırlatan Arnavut orta saha, hedefinin kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

"Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum." ifadelerini kullanan Asllani, camianın büyüklüğüne dikkat çekti.

"BEŞİKTAŞ'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan genç futbolcu, "Beşiktaş'ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp." dedi.

"HOCAMIN BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerinin farkında olduğunu belirten Asllani, "Sergen Yalçın'ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

