  • Kritik derbi öncesi karar verildi! Mauro Icardi ilk 11'e dönüyor
Kritik derbi öncesi karar verildi! Mauro Icardi ilk 11'e dönüyor

Milli aranın ardından Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Zorlu karşılaşmada Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de Mauro Icardi olacak. İşte detaylar...

29 Mart 2026 Pazar 16:26
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 3 günlük ekstra iznin ardından Salı günü hazırlıklarına devam edecek.

İzinli olduğu için milli maç arasındaki hazırlıkların ilk bölümüne katılmayan Icardi'nin hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, salı günkü çalışmaya katılacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'ye 11'de şans vermeyi planlıyor.

Teknik ekip, Trabzon deplasmanı için tecrübeli golcüyü özel olarak hazırlayacak.

Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen 'Icardi'nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray'a ihtarname çektiği' iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.

Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vereceği de öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı.

24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray'ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

