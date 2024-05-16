Kritik derbi öncesi takıma moral

Galatasaray'da yönetim, puan alınması halinde şampiyonluğun resmileşeceği Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara büyük moral verdi.

Fanatik'in haberine göre; tüm takıma biriken prim ödemeleri gerçekleştirildi. Yani hiçbir Galatasaraylı futbolcunun, geçmişe yönelik prim alacağı kalmadı.

FLORYA'DA REHAVET YOK

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından derbi mücadelesini normal bir maç gibi görmelerini istedi. Başarılı hoca, bu anlamda oyuncularının rehavete kapılmasını ve baskı altına girmesini istemiyor.

Buruk, takımının geçen yıl Fenerbahçe karşısında aldığı çarpıcı galibiyeti hatırlatarak, yine benzer bir futbolla şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.