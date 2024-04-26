Kritik derbide gözler kalecilerde!

Sivas'ta yaşadığı kritik puan kaybı sonrası lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıkan Fenerbahçe, 33 haftada topladığı 51 puanla dördüncü sıradaki Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'de ise Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte 2021-2022'den beri görev yapan 35 yaşındaki Mert Günok ile sarı-lacivertlilerde ilk sezonunu geçiren 29 yaşındaki Livakovic'in derbide ortaya koyacağı performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

MERT GÜNOK, 40 MAÇTA 42 GOL YEDİ



Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada kalesinde 42 gol gördü.

35 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi.

Ligde 30 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev alırken sadece 1 gol yedi.

MERT'İN 9. DERBİ HEYECANI



Mert Günok, kariyerinde 9. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 6 derbide kaleyi korudu.

Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 15 gol gördü.

LİVAKOVİC, 35 MAÇTA KALESİNDE 39 GOL GÖRDÜ



Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi.

Süper Lig'de çıktığı 29 müsabakada 27 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 6 maçta 12 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, ligde 11, Avrupa'da ise 2 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda üçüncü kez derbi heyecanı yaşayacak.

Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş maçıyla çıkmıştı. Daha sonra golsüz sona eren Galatasaray derbisinde forma giyen Livakovic, tek golü Beşiktaş ile oynadıkları maçta yedi.