Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın sahasında Lille'i konuk edecek.
Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, Fransız temsilcisinde 4 futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
Ismaily'nin kadroya döndüğünü aktaran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.
Açıklamaya göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.