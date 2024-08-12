İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5317
  • EURO
    36,6793
  • ALTIN
    2633.23
  • BIST100
    9910.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Spor

Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak olan Lille'de 4 eksik oyuncu var.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın sahasında Lille'i konuk edecek.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, Fransız temsilcisinde 4 futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.

Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Ismaily'nin kadroya döndüğünü aktaran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.