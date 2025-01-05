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Spor

Kritik görüşme sona erdi! Sergen Yalçın kararını verdi

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta başkanlığa yeni seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük konusu için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle teklifi kabul etmedi.

TRT SPOR5 Ocak 2025 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Kritik görüşme sona erdi! Sergen Yalçın kararını verdi
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü.

TRT Spor'un haberine göre; Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

SAĞLIK SORUNLARI ENGEL OLDU

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ KUPA KAZANMIŞTI

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

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