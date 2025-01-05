Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü.

TRT Spor'un haberine göre; Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

SAĞLIK SORUNLARI ENGEL OLDU

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.