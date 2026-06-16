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Spor

Kritik görüşme trafiği! Galatasaray ile Icardi arasında pazarlık sürüyor

Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ederken, taraflar arasında ücret ve kontrat süresi konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte 5 milyon euro teklif ettiği, Icardi cephesinin ise daha yüksek maaş ve 3 yıllık sözleşme istediği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 22:28 - Güncelleme:
Kritik görüşme trafiği! Galatasaray ile Icardi arasında pazarlık sürüyor
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Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.

TRT Spor kaynaklı habere göre taraflar arasında temaslar devam ederken, rakamlar ve kontrat süresi konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek liderliğinde Icardi cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

ICARDI CEPHESİNİN TALEPLERİ

Arjantinli golcünün ise beklentisini yukarı çektiği öğrenildi. Icardi'nin yıllık en az 7 milyon euro talep ettiği, ayrıca yeni sezonda belirli sayıda maçta oynama garantisi istediği ifade edildi.

Bununla birlikte oyuncu temsilcisinin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DAN OYNAMA GARANTİSİNE RET

Yönetim cephesinin özellikle "oynama garantisi" maddesine sıcak bakmadığı, kontrat süresi konusunda da esnek davranmadığı aktarıldı. Başkan Dursun Özbek'in yıllık ücrette revizyona olumlu yaklaşsa da, kontrat süresi ve garanti maddesi konusunda net şekilde olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

SÜREÇ TEMMUZ BAŞINDA NETLEŞECEK

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği, ancak sürecin Temmuz ayının başına kadar netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Icardi'nin sunulan teklifi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 47 maçta görev aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

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