Kritik İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder şoku
Milli Takım'da sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu ilerleyen saatlerde belli olacak.
Milli Takım'da sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu ilerleyen saatlerde belli olacak. (TRT Spor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.