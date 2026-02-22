İSTANBUL 8°C / 4°C
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

