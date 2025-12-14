İSTANBUL 12°C / 6°C
  Kritik maç öncesi 4 eksik! Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor
Spor

Kritik maç öncesi 4 eksik! Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte detaylar...

AA14 Aralık 2025 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Kritik maç öncesi 4 eksik! Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

Popüler Haberler
