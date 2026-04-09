9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
  • Kritik maç öncesi 6 eksik! Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek
Kritik maç öncesi 6 eksik! Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlı ekip, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte detaylar...

AA9 Nisan 2026 Perşembe 09:42
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında yarın Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

NDİDİ FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
