UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında kalesinde 3 gol göre Fenerbahçe file bekçisi Dominik Livakovic'e, rövanş müsabakası öncesinde hocası İsmail Kartal'dan destek geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Olympiakos deplasmanında hatalı goller yiyen ancak hemen ardından çıktığı Karagümrük karşılaşmasında kalesinde devleşen Livakovic, güven tazelemişti

Hırvat file bekçisiyle görüşen teknik direktör İsmail Kartal'ın, "Olympiakos rövanşı kolay olmayacak ve sana büyük iş düşecek. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yeteneklerini biliyoruz. Başarılı performansını devam ettireceğinden kuşkum yok" dediği öğrenildi.