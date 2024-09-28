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  • Kritik maçta kötü kadro tercihi! Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağı oldu
Spor

Kritik maçta kötü kadro tercihi! Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağı oldu

Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan ancak sonrasında Avrupa Ligi ilk maçında farklı bir kadro tercihi yaparak kötü bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'in tercihleri eleştirilerin nedeni oldu. İşte detaylar...

Akşam28 Eylül 2024 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Kritik maçta kötü kadro tercihi! Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağı oldu
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Resmi sezon açılışını Süper Kupa'da son şampiyon Galatasaray karşısında 5-0'lık galibiyetle yaparak taraftarına kabus gibi geçen seneyi unutturmak istediğinin sinyallerini veren Beşiktaş, Süper Kupa ve Trendyol Süper Lig'deki ilk 3 maçında toplam 13 gol atıp, kalesinde 2 gol görerek bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu müsabakalarda orta saha ve hücumda Gedson, Musrati, Rashica, Rafa, Semih ve Immobile'yi tercih eden Giovanni van Bronckhorst, Portekizli Joao Mario'nun transfer olduğu 5'inci haftada ise ilk 11'inde değişikliklere gitti.

SEMİH-MARİO DEĞİŞİKLİĞİ KİLİT

Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli yeni transferini orta sahanın ileri ucunda merkez, sol kanat ve sağ kanatta maçların içerisinde dönüşümlü olarak denedi. Bu süreçte genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un sol kanattaki patlayıcılığından mahrum kaldığı için oyunu yavaşlayan Beşiktaş'ın arka planında da değişiklikler yaşandı. Gedson'un alanı kısıtlandı; bundan dolayı Rafa'ya açılan boş alanların sıklığında da hatırı sayılır bir azalma oldu... İlk kez Joao Mario'lu çıkılan Trabzon maçında Immobile, topla yalnızca 25 kez buluşup isabetsiz 1 şut çekebildi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor maçından beri 'yeni ideal 11'ini arayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig usulüne göre oynanan yeni formatına korkunç bir başlangıç yaptı. Amsterdam deplasmanında Semih Kılıçsoy-Joao Mario ikilisinden birisi yerine Jean Onana'yı kadroya monte eden Bronckhorst, forvette ise 40 yaşındaki rakip kaleci Pasveer'den tam 23 yaş küçük Mustafa Erhan Hekimoğlu'na görev verdi. Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Immobile ve Semih varken bu denli genç ve tecrübesiz bir oyuncunun Avrupa deplasmanında 11'e yazılmasına tepki gösterdi...

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