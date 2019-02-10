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Kritik maçta tartışmalı pozisyon

Galatasaray, Trabzonspor karşısında Diagne'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken pozisyon, uzun süre VAR'dan incelendi. Öte yandan Diagne'nin kırmızı kartla atılması gerektiği iddia edildi.

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Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor maçının 21. dakikasında Mbaye Diagne'nin penaltısı ile öne geçti.
 
18. dakikada Onyekuru, Trabzonspor kalecisi Arda tarafından yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.
 
KENDİSİ İZLEMEDİ
 
Trabzonsporlu futbolcular, yoğun şekilde itiraz ederken Ümit Öztürk, VAR hakemleri ile uzun süre görüştü. Yaklaşık 3 dakika boyunca VAR hakemleriyle konuşan Öztürk, pozisyonu kendisi izlemeyi tercih etmedi ve VAR hakemleriyle konuştuktan sonra kararını değiştirmedi.
 
Topun başına geçen Diagne, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken sarı kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

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