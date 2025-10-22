İSTANBUL 21°C / 16°C
Kritik mücadele öncesi 4 eksik! Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. İşte detaylar...

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

GÖZLER KALECİLERDE

Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor.

