Kritik virajı geride bıraktı! Fikstür avantajı Fenerbahçe'de

Zorlu Trabzonspor deplasmanını galibiyetle geride bırakan Fenerbahçe kritik bir virajı arkasında bıraktı. Sarı lacivertli ekip, geride kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak. 5 deplasman maçının 2'si de İstanbul'da olacak. Ayrıca Fenerbahçe sezonu bitirene kadar sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacak. İşte detaylar...

Kritik virajı geride bıraktı! Fikstür avantajı Fenerbahçe'de
Zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geride bıraktı. Sarı-Lacivertliler, kalan 12 haftada fikstür avantajını da ele geçirdi. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Sarı Kanarya, kalan 12 maçın 7'sini evinde taraftarının önünde oynayacak. Galatasaray ve Karagümrük deplasmanlarını da İstanbul'da oynayacak. Yani Fenerbahçe, sezonu bitirene kadar Antalya, Kayseri ve Konya'ya gitmek için uçağa binecek.

G.SARAY'I DERBİLER BEKLİYOR

Galatasaray ise kalan 12 maçın 5 tanesini taraftarı önünde oynayacak. Aslan, 5 kez İstanbul dışına (Konya, İzmir, Trabzon, Ankara, Samsun) yolculuk yapacak. Cim-Bom, ayrıca İstanbul'da Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya konuk olacak. 26 Nisan'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, her iki takımın da kalan maçları göz önüne alındığında "şampiyonluk kupasının kulpundan tutma" karşılaşması olacak. G.Saray için nisan ayının başında oynanacak Trabzonspor maçı da kritik bir karşılaşma olacak.

ASLAN YENİLDİ FENER BIRAKMADI

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında son 12 haftada karşılaştığı rakiplere karşı 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-Lacivertliler; Samsunspor, Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kaldı. Galatasaray'a baktığımızda ise ligin ilk yarısının sonundaki 12 maçlık periyotta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Kocaelispor'a mağlup olan Sarı-Kırmızılılar; Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbilerinde berabere kalarak 1'er puan topladı.

