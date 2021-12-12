Kriz büyüyor! ''Hakan Çalhanoğlu, hiç konuşmadan Ibrahimovic'e cevap verdi''

Star.com.tr 12 Aralık 2021 Pazar 08:08 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:08

Geçtiğimiz sezon Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu bu sezon başında ezeli rakibi Inter'e transfer olmuş ve İtalya'da büyük ses getirmişti. Milan'dan takım arkadaşı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic yeni çıkardığı kitabında Hakan Çalhanoğlu'dan bahsetmiş ve "benim sayemde sınıf atladı" demişti. İtalyan basını konu hakkında haberler çıkarmaya devam ederken Calciomercato haber sitesi derlediği haberinde, "Hakan Çalhanoğlu Ibrahimovic'e hiç konuşmadan cevap verdi: İşte rakamlar" başlığını attı...

HAKAN ÇALHANOĞLU, IBRAHİMOVİC GERİLİMİ

Milan'ın yıldızı Ibrahimovic yeni kitabı Adrenalina'da Hakan Çalhanoğlu'nu şöyle anlatıyor: "Takıma verdikleri için kendisine teşekkür etmemiz ve gelecek için en iyisini dilememiz gerekiyor. Söylemesi kulağa kötü geliyor. Ama Hakan Çalhanoğlu trajik bir durumdan faydalandı. Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Avrupa Şampiyonası maçının ortasında Danimarkalı ve Inter oyuncusu Eriksen kalp krizi geçirdi. Inter'in o pozisyonda bir oyuncuya ihtiyacı vardı ve Hakan'ı aldılar. O bölümden önce ne Inter'den ne de başka bir kulüpten kendisine hiçbir teklif gelmemişti. Hakan iyi biridir. Ve benim sayemde çok büyüdü. Cesaret, özgüven kazandı ve şimdi onun meydan okuması şu: ' Aynı şeyleri Ibra'sız yapabilir miyim?"



İTALYAN BASINI RAKAMLARI ORTAYA KOYDU

Ibrahimoviç ve Hakan birlikte 38 maça çıktılar. Çalhanoğlu 10 gol ve 11 asist yaptı. İtalyan basını Ibra'nın gelişinin Çalhanoğlu'nun Milan'daki performansını iyileştirdiğini doğruluyor ancak Hakan'ın Inter'de de aynı performansını devam ettirdiğini belirtiyor. Hakan bu sezon Inter'de çıktığı 18 maçta 5 gol 4 asist yapmayı başardı.