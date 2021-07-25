Star.com.tr 25 Temmuz 2021 Pazar 22:25 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 22:25

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi sona eren ve ezeli rakip Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Milan henüz 10 numara mevkiine transfer gerçekleştiremedi. İtalyan basınına göre Milan'ın öfkeli taraftarları Hakan Çalhanoğlu ayrılığı sonrası kulübün efsane ismi ve teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini'ye kızgın. Hakan'ı takımda tutamayan Maldini, ezeli rakip Inter'e yıldız oyuncuyu kaptırdıktan sonra hala transfer gerçekleştiremedi. Milan uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı başarı beklentisi taraftarın kafasını karıştırıyor.

MALDİNİ, HAKAN SORUSUNA CEVAP VERMEMEMİŞTİ

İtalya Serie A fikstür töreninin sonunda Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini basına açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili soru sorulan toplantıda Maldini cevap vermedi. Maldini hedeflerinin geçen sezonki konumunu korumak olduğunu belirterek, son yıllarda yaptıklarından daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

MİLAN, JOSIP ILICIC'İ ÇALHANOĞLU'NUN VARİSİ OLARAK BELİRLEDİ



Milan İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Josip Ilicic'i Hakan Çalhanoğlu'nun yerine transfer etmeyi planlıyor. Brahim'inin performansından beklentileri alamayan Milan daha fazla deneyime sahip ve başlangıç olarak oynama potansiyeli olan bir oyuncu olarak değerlendirdiği Josip Ilicic'i kadrosuna katmak istiyor.