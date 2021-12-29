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Spor

Kriz çıkaracak çağrı! 'Boykotçuların marşlarını ve bayraklarını kaldırın'

Rus Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayan ülkelerin, bayraklarının ve marşlarının olimpiyatlarda yer almaması çağrısında bulundu. Dmitry Chernyshenko,'Pekin Olimpiyatları'nı, boykotçuların bayraklarını ve marşlarından arındırın.' dedi.

Star.com.tr29 Aralık 2021 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:28
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik diplomatik boykot uygulayan ülkelerin, bayraklarının ve marşlarının kaldırılması gerektiğini savundu.

Chernyshenko, Soçi 2014 Kış Olimpiyatları için yerel organizasyon komitesinin bir üyesiydi ve o da boykotu eleştiren Rus yetkililere katıldı.

Geçen ay ABD, 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak olan etkinliğe diplomat göndermeyeceğini doğrulamıştı.

Bu adımı, Çin'in insan hakları siciline yönelik olduğu protestosuyla, ABD'yi İngiltere, Avustralya ve Kanada izledi. Japonya da etkinliğe herhangi bir hükümet yetkilisi göndermeyeceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un tavrına rağmen 18 Amerikalı yetkilinin Çin vizesi için başvurduğuna dair, bir listenin olduğunu iddia etti.

'OLİMPİYATLARI BOYKOT EDENLERİN BAYRAK VE MARŞLARINI KALDIRIN'

RIA Novosti'ye göre Cherynshenko gazetecilere verdiği demeçte, boykotların kimseye yarar sağlamadığını söyledi.

Cherynshenko, 'Boykotlar hiçbir zaman kimseye fayda sağlamadı, herkes bunu acıyla hatırlayacaktır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu kartı tekrar oynaması üzücü. Oyunları boykot eden ülkelerin, bayraklarını ve marşlarını kaldırmanın, adil bir karar olacağını düşünüyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in davetlisi olarak Açılış Törenine katılmayı planlarken, Rus yetkililer boykotu daha duyurulmadan uzun süredir eleştiriyorlardı.

Star.com.tr

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