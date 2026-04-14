Krizden zirveye! Trabzonspor, şampiyonluk hesapları yapıyor

Süper Lig'de 2024-25 sezonununda istediği istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, aradan geçen bir yıllık dönemde büyük bir değişime imza attı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile devam eden Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon yaşadığı kötü dönemin ardından yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oldu. Rakiplerinin aksine genç ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli bir kadro kurarak zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i, 51 puan ile 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte 64 puana ulaşan Trabzonspor, sezon tamamlanmadan, geçtiğimiz sezona 13 puan fark atmış durumda ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'UN BİR YILDA ORTAYA KOYDUĞU BÜYÜK DEĞİŞİM

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 29 maç sonunda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puanda kalmıştı.

Söz konusu süreçte Galatasaray 74 puanla liderlik koltuğunda yer alırken iki takım arasındaki puan farkı 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 32 olarak puan tablosunda yer almıştı.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezondan itibaren girdiği yapılanma sürecinin Fatih Tekke yönetiminde karşılığını alırken Karadeniz ekibi bir yıllık dönemde dipten zirveye doğru tırmandı.