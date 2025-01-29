Uzun süredir beklenen Anderson Talisca transferi sonunda gerçekleşti. Brezilyalı yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Suudi basınında Talisca'nın maliyetiyle ilgili yapılan haberler ise dikkat çekti. Slaati adlı haber sitesine göre; Fenerbahçe, Al-Nassr ile uzun süre önce anlaştı ve el sıkıştı. Talisca ile de aynı noktada buluşan Sarı-Lacivertliler, bu iki tarafın yapacağı görüşmeleri beklemeye başladı. Anderson Talisca'nın menajerleri ve Suudi Arabistan ekibi arasında yaşanan pürüzler transferi sekteye uğrattı.

KANARYA ARAYA GİRDİ

Süreci yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi, Talisca ve Al-Nassr ile görüşerek ara buluculuk görevi üstlendi. Al-Nassr ile 14 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Sarı-Lacivertliler, Talisca'ya ise 1.5 milyon euroluk ekstra bir ödeme yaptı. Suudi ekibindeki sözleşmede kalan alacakları nedeniyle sorun çıkartan menajerler de yeşil ışık yakmış oldu. Krizi bu şekilde çözen Kanarya, yıldız oyuncusunu İstanbul'a getirerek taraftarıyla buluşturdu.