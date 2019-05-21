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Krizler arasından çifte kupa

Sezona istediği transferleri yapamadan giren ve yarım sezon forvetsiz oynayan G.Saray toplam 38 maç ceza aldı, sakatlıklarla boğuştu ve yönetim de ibrasızlık krizi yaşadı.

  • Star Spor
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GALATASARAY, 22. şampiyonluğa ulaşırken, sezon boyunca sayısız krizden geçti:

1- Sezon başında istenen transferler yapılamadı. Geçen sezonun gol kralı Gomis’in yerine bir golcü alınamadı.

2- Sakatlıklar takımın yakasını bırakmadı. İlk yarıda Belhanda, Sinan, Eren, Nagatomo 4’er, Fernando, Serdar, Selçuk 3’er, Onyekuru 2, Maicon ve Feghouli birer maç kaçırdı.

TOPLAM 38 MAÇ CEZA GELDİ

3- Cezalar can yaktı. Fener maçındaki olaylar sonrası Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza aldı. Terim’e 10, Hasan Şaş’a 8 maç ceza geldi. Ayrıca Belhanda ve Serdar da 3’er maçla cezalandırıldı.

4- İlk yarıda fark 6 puan. Bu kadar sıkıntı içinde, ilk yarıda Galatasaray, Başakşehir’in 6 puan gerisinde kaldı.

5- Sakatlık krizi ikinci yarıda da hız kesmedi. Bu kez de Nagatomo 6, Fernando 5, Mitroglou 4, Marcao ve Mariano birer maç kaçırdı.

CENGİZ’E İDARİ İBRA ŞOKU

 6- İbra krizi. Sarı-Kırmızılı takım ligde şampiyoluk yarışında geriye düştüğü dönemde bir de mali genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu idari olarak ibra edilmedi. Yönetimin değişme riski devreye girdi.

7- Fark 8 puana yükseldi. 20. haftada Alanyaspor beraberliği sonrası Başakşehir ile fark 8 puana yükseldi. Aslan 13 haftada bu farkı kapatarak ve tüm engelleri aşarak bitime 1 maç kala şampiyonluğu ilan etti.

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

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