Kruse 2-1’lik maçla bileniyor
Fener’in kaptanı Emre Alman futbolcuya 2010-11’de Türk Telekom’da kazandıkları maçı izleyip hazırlanmasını tavsiye etti. Kruse 2-1’lik maçtaki coşku ve heyecanla kendisini motive ediyor.
- Star Spor
KANARYA’NIN bu sezon kadrosuna kattığı Max Kruse, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. 5 maçta 4 asist yaparak dikkat çeken Alman futbolcu ile konuşan Kaptan Emre Belözoğlu, “2010-11’deki şampiyonluk sezonunda Türk Telekom’da Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-1 yendiği maçı izle” tavsiyesinde bulundu. Kruse de bu maçı izleyerek derbiye hazırlanıyor. 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanılan maçtaki coşku ve heyecan ile derbiye motive olmaya çalışan yıldız futbolcunun bu maçtaki bir hedefi de gol atarak “Gerçek Fenerli” olmak
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