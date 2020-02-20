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Spor

Kruse çok iddialı!'Derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum'

Forma giydiği son 9 Süper Lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Max Kruse, Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı.

20 Şubat 2020 Perşembe12:28 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:28

Forma giydiği son 9 Süper Lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Max Kruse, Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı.

Max Kruse, Galatasaray maçı öncesi oldukça iddialı konuştu.

Alman yıldız, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacağını düşünüyorum" dedi.

(Sabah)

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