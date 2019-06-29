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Kruse gol profesörü

Kanarya’nın Alman starı, Bundesliga ekiplerinde 253 resmi maçta 81 gol atıp, 75 de asist yaparken 156 gole doğrudan katkı verdi. Kruse son sezonunda ise 12 gol, 14 asistle oynadı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE, bu kez turnayı gözünden vurdu. Geçen sezon özellikle golcülerinden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertli takımın bu sezonki ilk büyük bombası olan Max Kruse, gol sorununu iki yönlü bitirecek bir oyuncu... 31 yaşındaki Alman futbolcu santrfor mevkisinin yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda forvet arkası ve 10 numara da da oynayabiliyor. Bu özelliği de yaptığı asistlere yansıyor.

MİLLİ TAKIMDA 14 MAÇ, 4 GOL

Kruse kariyerinde Bundesliga’da 2012-13’ten sonra Freiburg, Wolfsburg, Mönchengladbach ve Werder Bremen’de 7 sezon görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu takımlarda 253 resmi maça çıktı, 81 gol, 75 asistle oynadı. 156 gole doğrudan katkı sağlayan Kanarya’nın yeni gözdesi, geçen sezon Werder Bremen’de 12 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. Milli formayı da giyen Kruse, Almanya adına 14 mücadeleye çıktı ve 4 gol kaydetti.

KANARYA’DAKİ 6. ALMAN

Kanarya’nın tarihindeki altıncı Alman oyuncu olan Kruse’nin önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, kendi isminin harflerinin her birine bir Fenerbahçe efsanesinin ismini yazıp “Fenerbahçe ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Efsaneler listesine girebilmek için 3 yıl boyunca çok çalışacağım” ifadesine yer verdi.

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