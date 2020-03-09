İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1263
  • EURO
    6,9991
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj var
Spor

Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj var

Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarlarına haber var.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:56

Fenerbahçe'de, Denizlispor maçında sakatlanan yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Max Kruse, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Max Kruse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selamün aleyküm. Denizlispor maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle gerçekten çok üzgünüm. Yaklaşık 4-6 hafta arası bir sürede forma giyemeyeceğim. Ancak bu sürede tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, hızla iyileşmek istiyorum. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum."

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe kulübü maçın ardından "Max Kruse'nin darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı. Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.