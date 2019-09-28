Kruse’den İstiklal Marşı

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbi ilginç bir olaya sahne oldu. Her iki takım seramoni için oyun alanına çıktıktan sonra İstiklal Marşı okunmaya başladı. Bu sırada Fener’in Alman yıldızı Max Kruse’nin İstiklal Marşı’na başından sonuna kadar eşlik ettiği görüldü. Sezon başında transfer edilen Kruse’nin kısa zamanda Türkçe öğrenip milli marşı ezberlemesi ve okuması taraftarlardan büyük övgü aldı. Alman oyuncu için, “Helal olsun bizden biri gibi” ifadelerine yer verildi. Bu arada Vedat Muriç ile Ryan Babel’in de İstiklal Marşı’nı okudukları öğrenildi. Öte yandan Galatasaray derbide sahaya 11 yabancı ile çıkarken, Kanarya’da ilk 11’de 4 Türk olması dikkat çekti.