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Spor

Kubilay Yılmaz, Korona Kielce'ye transfer oldu

Menemenspor'un gurbetçi forveti Kubilay Yılmaz, Polonya'nın Korona Kielce takımıyla anlaştı.

DHA17 Ocak 2021 Pazar 14:01 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:01
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor’un forveti Kubilay Yılmaz, Polonya’ya transfer oldu. Sezon başında Boluspor’dan sarı-lacivertlilere gelen 24 yaşındaki oyuncu, Korona Kielce'ye imza attı. 

Bu sezon Menemenspor’da sadece 3 maça çıkan gurbetçi futbolcu toplam 39 dakika sahada kaldı. Avrupa’da daha önce Çekya’nın Znojmo ve Slovakya’nın Spartak Trnava takımlarında da oynayan Kubilay, yeniden yurt dışına döndü. 

Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Menemenspor Niğde Anadolu FK’dan Berkay Samancı, Manisaspor’dan ise Cevdet Enes’i renklerine bağlamıştı.

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