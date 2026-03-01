İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kubilayhan Yücel: Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ancak başaramadık
Spor

Kubilayhan Yücel: Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ancak başaramadık

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor'a 5-0 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Mart 2026 Pazar 16:06
Kubilayhan Yücel: Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ancak başaramadık
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında sahasında Atko Grup Pendikspor'a 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi başladıklarını ve ilk yarım saat başa baş mücadele ettiklerini belirtti.

Kubilayhan Yücel, "Yediğimiz golle çocukların morali bozuldu, kırılma noktasına geldik. Sonra da zaten golleri yedik. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık. " diye konuştu.

Yücel, taraftarlara destekledikleri için teşekkür etti.

