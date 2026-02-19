Kubilayhan Yücel: Çocuklar iyi mücadele verdi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Bizi her koşulda destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dirençli bir ekiple mücadele ettik, çocuklar iyi mücadele verdi. Bizim için puan önemli değil, çocukların gelişimine bakıyoruz. Biz her maça çıkıp, her maçı oynamak istiyoruz, federasyonun bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz. Adanalı iş adamlarına, dinamiklerine, belediye başkanlarından yardımcı olmalarını istiyoruz. Daha güçlü bir Adana Demirspor olmak ve daha güçlü bir yönetim kurmak için bu gibi şeylere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.