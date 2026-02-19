İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7734
  • EURO
    51,5693
  • ALTIN
    7025.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kubilayhan Yücel: Çocuklar iyi mücadele verdi
Spor

Kubilayhan Yücel: Çocuklar iyi mücadele verdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, kendileri için puanın değil, futbolcuların gelişiminin önemli olduğunu söyledi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Kubilayhan Yücel: Çocuklar iyi mücadele verdi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Bizi her koşulda destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dirençli bir ekiple mücadele ettik, çocuklar iyi mücadele verdi. Bizim için puan önemli değil, çocukların gelişimine bakıyoruz. Biz her maça çıkıp, her maçı oynamak istiyoruz, federasyonun bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz. Adanalı iş adamlarına, dinamiklerine, belediye başkanlarından yardımcı olmalarını istiyoruz. Daha güçlü bir Adana Demirspor olmak ve daha güçlü bir yönetim kurmak için bu gibi şeylere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.