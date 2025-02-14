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Spor

Kubo'dan Suudi Arabaistan'dan gelen astronomik teklife ret

Real Sociedad'ın yıldız futbolcusu Takefusa Kubo'nun Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini reddettiği öne sürüldü.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Kubo'dan Suudi Arabaistan'dan gelen astronomik teklife ret
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın genç oyuncusu Suudi Arabistan'dan kendisine gelen tekliflere net bir yanıt verdi.

Relevo'nun haberine göre; Real Sociedad'ın 23 yaşındaki yıldızı Takefusa Kubo, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini reddettiğini açıkladı.

"BEN İYİ FUTBOLU SEVERİM PAHALI OLANI DEĞİL"

Midtjylland karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Kubo, "Ben iyi futbolu severim, pahalı olanı değil" diyerek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurguladı.

Suudi kulüplerinin 23 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgisi sürerken, Kubo geçtiğimiz günlerde L'Equipe'e yaptığı açıklamada da bu tutumunu yineledi: "Bir teklif aldım ama ilgilenmiyorum. Çocukluğumdan beri en iyi oyunculara karşı oynamak istiyorum. Eğer bir gün Suudi Arabistan sportif başarı açısından en iyi lig olursa giderim ama şu an sadece finansal açıdan cazip." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Kubo, bu sezon Sociedad formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.

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