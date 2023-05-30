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Spor

Kübra Akman VakıfBank'tan ayrıldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kübra Akman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA30 Mayıs 2023 Salı 15:46 - Güncelleme:
Kübra Akman VakıfBank'tan ayrıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "2013'ten bu yana formamızı giyen ve VakıfBank ailesinin değerlerini en güzel şekilde temsil eden isimlerden Kübra Akman'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı formayla çok değerli performanslara imza attığı kariyerinde Kübra; 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kariyerinin yeni sayfası için iyi dileklerin sunulduğu milli oyuncuya kulüp kapılarının her zaman açık olduğu da kaydedildi.

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