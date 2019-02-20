Kudryashov'dan Fenerbahçe itirafı

Medipol Başakşehir ile çıktığı ilk maçta Antalyaspor karşısında fi leleri havalandıran Fedur Kudryashov, F.Bahçe’nin kendisini istediği açıkladı. Kudryashov, “F.Bahçe benimle ilgileniyordu. Ancak oyalandılar. Somut bir teklif yoktu. Transferin bitmesine 10 dakika kala Başakşehir’e imza attım” dedi.

Akşam