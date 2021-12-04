Küllerinden doğdu! Dorukhan Toköz fırtınası: Ortalık yıkıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, başarılı performansıyla gündem oldu. Dorukhan Toköz, sosyal medyada taraftarların övgülerin hedefi oldu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maça çıktı.
Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dorukhab Toköz, sergilediği performansla övgülerin hedefi oldu. Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan Dorukhan, 90 dakika forma giydi.
Trabzonspor, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dorukhan Toköz'ü Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da 8 resmi maçta forma giydi.