İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Küllerinden doğdu! Dorukhan Toköz fırtınası: Ortalık yıkıldı
Spor

Küllerinden doğdu! Dorukhan Toköz fırtınası: Ortalık yıkıldı

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 2-0 yendiği maça damga vurdu. Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Dorukhan Toköz, sergilediği başarılı performansla övgülerin odağı oldu.

star.com.tr4 Aralık 2021 Cumartesi 20:08 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:08
ABONE OL

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, başarılı performansıyla gündem oldu. Dorukhan Toköz, sosyal medyada taraftarların övgülerin hedefi oldu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maça çıktı.

DORUKHAN TOKÖZ'E ÖVGÜ YAĞMURU

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dorukhab Toköz, sergilediği performansla övgülerin hedefi oldu. Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan Dorukhan, 90 dakika forma giydi.

TRABZONSPOR, DORUKHAN TOKÖZ'Ü BONSERVİSSİZ ALMIŞTI

Trabzonspor, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dorukhan Toköz'ü Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da 8 resmi maçta forma giydi.

İşte bazı Dorukhan Toköz paylaşımları:

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.