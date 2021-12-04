Küllerinden doğdu! Dorukhan Toköz fırtınası: Ortalık yıkıldı

star.com.tr 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:08 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:08

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, başarılı performansıyla gündem oldu. Dorukhan Toköz, sosyal medyada taraftarların övgülerin hedefi oldu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maça çıktı.

DORUKHAN TOKÖZ'E ÖVGÜ YAĞMURU

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dorukhab Toköz, sergilediği performansla övgülerin hedefi oldu. Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan Dorukhan, 90 dakika forma giydi.

TRABZONSPOR, DORUKHAN TOKÖZ'Ü BONSERVİSSİZ ALMIŞTI

Trabzonspor, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dorukhan Toköz'ü Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da 8 resmi maçta forma giydi.

İşte bazı Dorukhan Toköz paylaşımları: