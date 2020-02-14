Kulübünde 'istenmeyen adama' 8 milyon euro teklif ettiler

14 Şubat 2020 Cuma09:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:53

Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina'dan çok memnun kalan Galatasaray, Gabonlu futbolcunun bonservisini Southampton'dan almak istiyor. Ancak 16 milyon Euro'luk rakam bu istek için büyük bir engel. Galatasaray ise 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Eğer İngiliz kulübü bu rakama razı olmazsa Lemina'yı da tıpkı Luyindama (3 milyon kiralama+5 milyon satın alma bedeli) gibi zorunlu satın alma opsiyonu ile yüksek bir bedelle kiralamak için harekete geçilecek ve bu şekilde FFP'den de bütçe etkilenmeyecek.

Southampton’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Lemina için İngiltere serüveni pek de iyi geçmedi. Yaşadığı sakatlık sorunu sebebiyle bir türlü kendisini gösteremedi ve taraftarlarca “İstenmeyen adam” ilan edilmişti. Lemina cephesinde ise bir problem bulunmuyor. Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’da kalmak istediğini belirtmişti. Galatasaray’da ise Fatih Terim ona uzun süre sabretti ve her fırsatta formayı ona verdi. Maç eksiğini kapatan Lemina, bu sebeple Sarı-Kırmızılılar’a karşı vefa borcu da duyuyor.