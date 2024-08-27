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Spor

Kulübünde kadro dışı kaldı! Galatasaray transfer için düğmeye bastı

Yeni sezonda da iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda Lyon'un kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico için kolları sıvadı. İşte detaylar....

27 Ağustos 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
Kulübünde kadro dışı kaldı! Galatasaray transfer için düğmeye bastı
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef bölgelerden biri de sol bek. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Nicolas Tagliafico oldu.

Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Okan Buruk, yönetimden sol bek transferi talep etti. Sarı kırmızılı idareciler, Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Footmercato'da yer alan habere göre Galatasaray, sol bek transferi için önceliği Nicolas Tagliafico'ya verdi. Haberde Tagliafico'nun, Lyon'un ligde son oynadığı maçta kadro dışı bırakıldığı hatırlatıldı.

31 yaşındaki Arjantinli sol bek, Lyon ile sözleşmesinin son yılına girdi. Lyon, Nicolas Tagliafico'yu 2022-23 sezonu başında Ajax'tan 4.2 milyon euroya transfer etmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Tagliafico 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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