Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef bölgelerden biri de sol bek. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Nicolas Tagliafico oldu.

Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Okan Buruk, yönetimden sol bek transferi talep etti. Sarı kırmızılı idareciler, Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Footmercato'da yer alan habere göre Galatasaray, sol bek transferi için önceliği Nicolas Tagliafico'ya verdi. Haberde Tagliafico'nun, Lyon'un ligde son oynadığı maçta kadro dışı bırakıldığı hatırlatıldı.

31 yaşındaki Arjantinli sol bek, Lyon ile sözleşmesinin son yılına girdi. Lyon, Nicolas Tagliafico'yu 2022-23 sezonu başında Ajax'tan 4.2 milyon euroya transfer etmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Tagliafico 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.