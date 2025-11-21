İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4478
  • EURO
    48,9364
  • ALTIN
    5552.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kulüp efsanesinden Kenan Yıldız'a övgü! ''Fantastik bir oyuncu''
Spor

Kulüp efsanesinden Kenan Yıldız'a övgü! ''Fantastik bir oyuncu''

Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Kenan'ın fantastik bir oyuncu olduğunu söyleyen Nedved, 'Gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak.' dedi.

Haber Merkezi21 Kasım 2025 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Kulüp efsanesinden Kenan Yıldız'a övgü! ''Fantastik bir oyuncu''
ABONE OL

Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, Dünya Kupası öncesindeki play-off kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Nedved, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç. Gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak." dedi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI

Şu anda Çekya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yapan Nedved, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Türk Milli Takımı'nı çok iyi biliyorum. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'dan tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım. Belki sizi ABD'de görebiliriz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.