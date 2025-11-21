Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, Dünya Kupası öncesindeki play-off kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Nedved, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç. Gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak." dedi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI

Şu anda Çekya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yapan Nedved, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Türk Milli Takımı'nı çok iyi biliyorum. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'dan tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım. Belki sizi ABD'de görebiliriz." diye konuştu.