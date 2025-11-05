Kulüp tarihinin en iyi başlangıcı! Oklahoma City'den 8'de 8

İSTANBUL 19°C / 14°C
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Oynadığı 8 maçı da kazanarak rekor bir başlangıç yapan Oklahoma City, kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Sezona iddialı başlayan Thunder, Clippers deplasmanındaki mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla Oklahoma City, NBA tarihinde kulübün en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise James Harden, 25 sayı kaydetti.

76ERS'TA TYRESE MAXEY'İN 39 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'a 113-111 mağlup oldu.

76ers'ta Tyrese Maxey'in 39 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Adem Bona ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blok kaydetti.

Chicago Bulls'ta Josh Giddey; 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ikinci çeyreğinde 65-41'lik skorla 24 sayı geriye de düşen Bulls'ta Nikola Vucevic, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu 3 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

  • Oklahoma City Thunder
  • Los Angeles Clippers

