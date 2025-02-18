Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezonki 11. deplasman mücadelesini de kazanamadı. 11 karşılaşmada 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Fırtına, Kulüp tarihinde ilk kez böylesine kötü bir dış saha performans sergiledi.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Şenol Güneş döneminde oynanan hiçbir deplasman maçını kazanamamış oldu. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe derbisine kadar önündeki 6 resmi maçın 4'üne evinde çıkacak. Önümüzdeki hafta ligde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Karadeniz ekibi, devamında kupada Rize'yi ağırlayacak