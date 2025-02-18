İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2706
  • EURO
    37,9985
  • ALTIN
    3397.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kulüp tarihinin en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda kayıp
Spor

Kulüp tarihinin en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda kayıp

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Trabzonspor deplasman karnesiyle tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Bordo mavili ekip, 11 deplasman maçında 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

AKŞAM18 Şubat 2025 Salı 09:02 - Güncelleme:
Kulüp tarihinin en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda kayıp
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezonki 11. deplasman mücadelesini de kazanamadı. 11 karşılaşmada 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Fırtına, Kulüp tarihinde ilk kez böylesine kötü bir dış saha performans sergiledi.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Şenol Güneş döneminde oynanan hiçbir deplasman maçını kazanamamış oldu. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe derbisine kadar önündeki 6 resmi maçın 4'üne evinde çıkacak. Önümüzdeki hafta ligde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Karadeniz ekibi, devamında kupada Rize'yi ağırlayacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.