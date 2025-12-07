Derbiyle birlikte yaşanan hakem tartışmaları bir hafta sonra patlak verdi. Galatasaray-Samsunspor maçında yaşananlar kulüpleri birbirine düşürdü. Derbide doğrandıklarını ifade eden Sarı-Kırmızılılar, Samsun maçında Davinson'un ayağına basılan ve kırmızı çıkmayan pozisyon ile Kazımcan'ın ceza sahası içinde ayağına yapılan müdahalede verilmeyen penaltıya tepki gösterdi. Maçın son dakikasında ise Samsun cephesi Kazımcan'ın eline gelen topta penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen VAR'a danıştı, 3-4 dakikalık incelemenin ardından Onur Özütoprak, "Devam" kararı verdi. Samsun Başkanı maçtan sonra "TFF Başkanı istifa etsin ya da 1 puanımı versin" dedi, Beşiktaş ve F.Bahçe'den TFF'ye tepki dolu açıklamalar geldi.

DOĞAN: 'SAMSUN'UN HAKKI YENDİ'

Amerika'da Dünya Kupası kura çekiminde olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu HT Spor'a pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Skandal bir pozisyon. Samsunspor'un hakkı yendi, puanı gasbedildi. TFF Başkanı gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da Hacıosmanoğlu ile döner dönmez görüşeceği aktarıldı. Süper Lig'in 15. haftasında bir pozisyon sonrası nispeten sakin götürülen ortam bozuldu ve kulüpler birbirine girdi...