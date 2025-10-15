Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol çalıştayını her ay yapmayı planladıklarını söyleyerek, "İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir otelde düzenledikleri futbol çalıştayı programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştayda oyun kalitesinin artırılması konusunun detaylı olarak konuşulduğunu ifade eden Doğan, "Süper Lig oyuncu uygunluğu konusu yaş-yabancı konuları hakkında profesyonellerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Hakem organizasyonu ile alakalı içeride sunum devam ediyor. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı her ay yapmayı kararlaştırdığımız toplantı oldu. İlk bölüm verimli geçti. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Gündem konuları hakkında yakın zamanda yaptırım olup olmayacağı sorusuna Başkan Doğan, "Detaylı bir çalışma var. Biten gündemlerin hepsini biz sizlerle paylaşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'na öneri olarak ne verildi. Hem yazılı hem sözlü olarak sizinle paylaşacağız" diye cevap verdi.

"HAKEMLERLE İLGİLİ HALKIN BİR GÜVEN PROBLEMİ OLDUĞU NET"

Yabancı hakem konusunun konuşulmadığını aktaran Ertuğrul Doğan, "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR"

Kulüplerin daha fazla söz sahibi olmak istediklerini vurgulayan Doğan, "Şirketleşme konusu var. Almanya modeli kulüp başkanlarına anlatıldı. Kulüp başkanlarımızın aklında da sorular var. Kulüplerimizde de başkan ve yönetimlerinde değişiklikler oluyor. Kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Başkanlar camiaları ile sıkıntı yaşıyor, genel bir problem olduğu net" dedi.

Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili de konuştuklarını ifade eden Başkan Doğan, "Bugün üzerinden biraz geçildi. Bu çalıştayları her ay yapmayı planlıyoruz. Kulüp başkanları ve profesyonellerin katıldığı çalıştay her ay yapılacak. Önümüzdeki çalıştayda bunun raporunun çıkacağına inanıyorum. Son aşamaya gelindi, bazı görüşlerin de alınması lazım. Onlar da netleşince Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

"KULÜPLER KAYBOLAN GÜVEN DUYGUSUNUN YENİDEN KAZANDIRILMASINI İSTİYOR"

Kulüplerin, Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasıyla alakalı talebinin olup olmadığıyla alakalı ise Ertuğrul Doğan, "Şahıs olarak kimsenin kulüplerle bir problemi yok. Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve gerçekten huzur ortamının sağlanması. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulüp de bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın altında yatan şey bu işin düzelmesi. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazandırılmasını istiyor" dedi.

"FUTBOLUN SİSTEMİNİ BİLEN İNSANLARIN BU İŞİN İÇİNDE OLMASI LAZIM"

Doğan, yayın geliri konusunun bir sonraki çalıştayda görüşeceklerini belirterek, "Tahminen kasım ayının 3. haftası gibi yapmayı planlıyoruz. İşin içine profesyonellerin katılması da çok iyi oldu. Kulüp başkanları genel olarak çoğu iş insanı. Bizim futbolu teknik olarak bilenler kadar bilmemiz teknik olarak mümkün değil. Tecrübelerimiz var ama futbolun sistemini bilen insanların bu işin içinde olması lazım. Daha çok bu insanları dinlemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Statlardaki zeminlerin iyileştirilmesini detaylı konuştuklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz işin doğrusu birçok sahada çok kötü sizler de görüyorsunuz. Belki ortak firma belirleyip tüm Türkiye'de kontrollü tek bir yerden sağlanması için bugün fikirler verildi. Bunların bir an önce bir sonraki toplantıda çözülmesi lazım" diyerek sözlerini tamamladı.