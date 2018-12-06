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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: Galatasaray'ın karşısında olmak kimsenin haddi değildir

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın toplantıya katılmaması hakkında konuştu.

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Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yapan Fikret Orman, Galatasaray'ın katılmadığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

''BİZİM TEK HATAMIZ...''

Kulüpler Birliği'nde hepimiz konuştuk, anlaştık. Herhangi bir çatırdama olmamıştır. Bizim yönetim olarak yaptığımız en büyük hata, sayın Mustafa Cengiz'e ulaşamamaktır. Benim de bir işim vardı, kendisiyle iletişime geçemedim.

''GALATASARAY'IN KATILMAMASI BÜYÜTÜLECEK ŞEY DEĞİL''

Galatasaray, çok değer verdiğimiz bir üyemiz. Diğer kulüplerde metnin arkasında olduğunu beyan ettiler. Kulüpler Birliği olarak oy birliği ile açıklamanın arkasındayız. Galatasaray, yarın öbür gün başka bir toplantıya katılır. Çok büyütülecek bir şey değil. Böyle kararlar almak, büyük takımlar için kolay olabilir ama ligin adaletini sağlamak lazım. Her hata yapan hakemi cezalandırırsak ortada hakem kalmaz.

''KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR''

MHK başkanının bize söylediği, 'Bu lig bu hakemlerle yönetilecektir. Ben de ona hep hak vermişimdir." Hakemleri cezalandırmak kamuoyu önünde olmaz. Böyle yaparsanız adalet dengesini bozarsınız. 18 kulüp de bu ligin parçası. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur.

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